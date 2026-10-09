7 kilo altın ve 35 bin euroluk soygun: Gasbettikleri paralarla poz verdiler
09.10.2026 14:08
Şüphelilerin gasbettikleri paralarla çektirdiği fotoğraflar telefonlarında bulundu.
Bayrampaşa’da 3 iş insanını uzun namlulu silahlarla tehdit ederek 7 kilo altın ve 35 bin euro gasbettikleri öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Bayrampaşa’da bir otoparkta 3 iş insanını uzun namlulu silahlarla tehdit ederek araçlarının bagajındaki 7 kilogram altın ve 35 bin euroyu gasbettikleri öne sürülen 12 şüpheli, Sapanca’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin telefonlarında gasbettikleri paralarla çektirdikleri fotoğraflar bulundu.
Olay, 30 Eylül’de Bayrampaşa Millet Caddesi’nde meydana geldi. Polise başvuran R.B., B.B. ve N.B. isimli 3 iş insanı, silahlı kişilerin saldırısına uğradıklarını belirterek şikâyetçi oldu.
İş insanlarının ifadelerine göre, uzun namlulu silahlar taşıyan 7 kişi, kendilerini ölümle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, otomobilin bagajındaki para ve altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.
İSTANBUL VE SAPANCA'DA OPERASYON
Güvenlik kameralarının izini süren polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Sapanca’da yapılan operasyonlarda biri yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada gasbedildiği değerlendirilen 13 bin euro ve 16 bin 250 lira para ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
GRUP KURUP YAZIŞTILAR, PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Öte yandan şüphelilerin, gasp olayını gerçekleştirmeden önce sanal medyada mesajlaşma grubu kurdukları ve yazıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefon incelemelerinde, gasbettikleri paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.