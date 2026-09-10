7 kişinin öldüğü Dilovası yangını. Zabıta müdürleri tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında 10'u tutuklu, 1'i firari 23 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.

Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kandıra Cezaevi'ndeki salonda dün başlayan duruşmada 2019-2024 yılları arasında görev yapan eski Zabıta Müdür Vekili tutuksuz sanık Cengiz Taşdemir savunma yaptı. Binaya verilen ruhsattan haberinin ve bilgisinin olmadığını ileri süren Taşdemir, ihmal ve kusurunun bulunmadığını savundu.

Zabıta Müdür Vekili tutuksuz sanık Nizamettin Balcı ise söz konusu iş yerine ait ruhsatın, kendisi göreve gelmeden 10-15 gün önce verildiğini, bu nedenle ruhsatla hiçbir alakasının olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ile eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir'in tutuklanmasına karar verdi. Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili Selim San, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ile Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli ise adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu sanık Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevli ve eski belediye çalışanı 7 kişi hakkında hazırladığı, mevcut dosyayla birleştirilen iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.