75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı , 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara bin 980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı.

Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 319 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.