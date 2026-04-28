75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı
28.04.2026 15:36
174 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 319 şüpheliden 638'i tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara bin 980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı.
Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 319 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.