75 ilde uyuşturucu operasyonu: 714 tutuklama

İçişleri Bakanlığı , son 10 günde 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde operasyon düzenlendi.

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlara 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1297 şüpheli yakalanırken, bunlardan 714’ü tutuklandı, 179’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.