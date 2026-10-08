75 yaşındaki adama evlilik tuzağı. 170 bin liralık altınını aldılar

Hatay ’da 75 yaşındaki N.G., 30 yaşındaki bir kadının kendisini evlilik vaadiyle kandırarak 170 bin lira değerindeki altınlarını aldığını öne sürüp polise şikâyette bulundu.

Olayla ilgili başlatılan çalışmada, yaşlı adamın evlenmek istediğini bilen akrabasının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 6 Ekim’de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi’nde meydana geldi. N.G., evlilik vaadiyle 170 bin lira değerindeki altınlarının alındığını belirterek polise başvurdu.

Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek ve saha çalışması yapılarak yürütülen soruşturma kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında N.G.'nin akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilerek bir evlilik senaryosu kurduğu belirlendi.

N.G.'nin evlenmek istediği kadının ise kendisinden 45 yaş küçük, 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.