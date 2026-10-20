750 kişilik grup kurmuşlar. WhatsApp'tan çevirme noktalarını paylaşanlara gözaltı
20.10.2026 11:18
WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.
Tekirdağ'da polis ve jandarmanın çevirme noktalarını WhatsApp'tan paylaşarak haber veren 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malkara İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile Malkara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden paylaşıldığını tespit etti.
750 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda deşifre edildi. Aranan şüpheliler ile eksik belgeleri olan sürücülerin mesajlaşma grubundan çevirme noktalarını öğrenip güzergah değiştirerek kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi.
POLİS 4 AY İZ SÜRDÜ
Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A. M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.
GRUP KAPATILDI
Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 750 aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.
Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.