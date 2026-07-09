750 milyon liralık bahis operasyonunda yedi tutuklama

Burdur merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında yedi şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka elektronik para kuruluşu ile kripto hesaplarında yapılan incelemede; 750 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

DOKUZ ŞÜHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler sonrası 6 Temmuz'da Burdur merkezli, Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya'da dokuz şüpheli hakkında eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

Burdur Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda dokuz şüpheli, gözaltına alındı.

SOĞUK CÜZDAN HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada; çok sayıda dijital materyal, para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ve soğuk cüzdan hesapları ele geçirildi.

Dokuz şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Başsavcılıktaki ifadelerinden sonra dokuz şüpheliden yedisi tutuklanırken ikisi adli kontrolle bırakıldı.