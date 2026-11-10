76 ilde uyuşturucu operasyonunda bin 204 tutuklama
10.11.2026 11:52
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar binlerce ekibin katılımıyla gerçekleşti. (Foto: Arşiv)
Uyuşturucu satıcılarına yönelik son iki haftada 76 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 204'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Toplam 76 ilde, 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 ton 19 kilo 652 gram uyuşturucu ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.
2 BİN 152 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalanırken şüphelilerden bin 204'ü tutuklandı.
364 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.