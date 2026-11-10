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76 ilde uyuşturucu operasyonunda bin 204 tutuklama

10.11.2026 11:52

76 ilde uyuşturucu operasyonunda bin 204 tutuklama
Anadolu Ajansı

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar binlerce ekibin katılımıyla gerçekleşti. (Foto: Arşiv)

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik son iki haftada 76 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 204'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

 

Toplam 76 ilde, 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 ton 19 kilo 652 gram uyuşturucu ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

2 BİN 152 ŞÜPHELİ YAKALANDI

 

Operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalanırken şüphelilerden bin 204'ü tutuklandı.

 

364 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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