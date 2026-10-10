8 ilde DAEŞ operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
10.10.2026 16:12
Kahramanmaraş merkezli 8 ildeki DAEŞ operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından 6 Ekim'de Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter ve yasaklı yayın olduğu değerlendirilen 84 kitap ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 5 tabanca, 251 fişek, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak bulundu.
22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Kahramanmaraş'a getirilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.