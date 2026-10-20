8 ilde Daltonlar suç örgütüne operasyon: 4'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da bir iş yeri sahibinin telefon ve mesaj yoluyla tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2026'da bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmanın ilk aşamasında 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, suça sürüklenen 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla bağlantılı diğer kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha tespit etti.

Bunun üzerine 20 Ekim'de 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli ile suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.