8 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 1,2 milyar liralık işlem hacmi

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de tespit edilen 27 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 17'si yakalandı. Şüphelilerden birinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edilirken, henüz yakalanamayan diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

1 MİLYAR 219 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları, iletişim kayıtları, mali analizler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun lideri olduğu değerlendirilen B.H.'nin yanı sıra diğer şüphelilerin panel yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi farklı görevler üstlendikleri belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle kendileri ve aile bireyleri adına mal varlığı edindikleri iddiası üzerine taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.