8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 37 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis , kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda, organize bir suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para akladığı ve vergi kaçırdığı belirlendi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 37’si jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.