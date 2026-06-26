8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 37 gözaltı
26.06.2026 08:44
Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. (Foto: Arşiv)
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda, organize bir suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para akladığı ve vergi kaçırdığı belirlendi.
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 37’si jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.