NTV

8 katlı binada yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

10.10.2026 16:28

8 katlı binada yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
DHA

Diyarbakır’daki çatı yangınında 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Diyarbakır’da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.

 

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi’nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

 

Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram