8 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan kararlara göre Prof. Dr. Kemal Şenocak, Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Prof. Dr. Mürteza Bedir YÖK üyeliğine atandı.

Atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. O isimler şöyle:

- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar,

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan,

- İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu,

- İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin,

- Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik,

- Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı,

- Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız

- Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı.