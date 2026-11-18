İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen detaylı analizler sonucunda, 81 ilde arama kaydı bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrollerinde; 474'ü asayiş, 73'ü narkotik, 155'i siber, 37'si kaçakçılık ve organize suçlar, 2'si terör ve 5'i göçmen kaçakçılığı suçlarından olmak üzere toplam 746 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, yakalananların adli makamlara teslim edilerek haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.