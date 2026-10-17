81 ilde aranan kişilere yönelik operasyon: 912 hükümlü yakalandı

İçişleri Bakanlığı , mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan kişilere yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 suçlunun yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen uygulamaya 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı.

Uygulama sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 kişi olmak üzere toplam 912 suçlu yakalandı.

Açıklamada ayrıca, "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.