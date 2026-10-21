9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı , nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 9 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşları kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin hesaplarında 34 milyar 760 milyon TL'lik hareketlilikte gözlemlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." denildi.