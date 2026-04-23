9 kişi can vermişti. Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
23.04.2026 11:11
Son Güncelleme: 23.04.2026 11:30
Ayser Çalık Ortaokulu geçici olarak kapatılmıştı.
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin can verdiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanıyor.
Ancak 9 kişinin can verdiği Kahramanmaraş'taki saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, boş kaldı.
KAPIYA ÇİÇEKLER ASILDI
Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer aldı.
Okulun bahçesinin tellerine ise saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü. Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı.
Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşandı.
İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı. Saldırı sonucu 8'i öğrenci biri öğretmen hayatını kaybetti.
Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.
Olayın ardından baba ve anne Mersinli tutuklu bulunuyor.
ÖĞRENCİLER YENİ BİNADA EĞİTİME BAŞLADI
Saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler başka okullara nakledildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik ulusal psikososyal destek ekibi ile 40 kişilik il psikososyal destek ekibi de okulda görev aldı.
Ekipler, öğretmen ve öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.