9 kişi can vermişti. Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

NE OLMUŞTU?

Türkiye 'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşandı.

İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı. Saldırı sonucu 8'i öğrenci biri öğretmen hayatını kaybetti.

Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.

Olayın ardından baba ve anne Mersinli tutuklu bulunuyor.

ÖĞRENCİLER YENİ BİNADA EĞİTİME BAŞLADI

Saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler başka okullara nakledildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik ulusal psikososyal destek ekibi ile 40 kişilik il psikososyal destek ekibi de okulda görev aldı.

Ekipler, öğretmen ve öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.