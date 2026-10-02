9 yıldır akrabalarının kimliğiyle gezmiş. Firari hükümlü dini nikahlı eşinin evinde yakalandı

Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uzun yıllardır haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, hakkında toplam 15 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe’nin 9 yıldır arandığını belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt Gökçe’nin dini nikâhlı bir eşi ve 2 çocuğu olduğunu tespit etti.

Bağcılar ’da oturduğu belirlenen dini nikâhlı eşin evinin çevresinde nöbet tutan ekipler önceki gün yaptıkları baskında Cüneyt Gökçe’yi gözaltına aldı.

AKRABALARININ KİMLİKLERİYLE DOLAŞMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, daha önceden yankesicilik suçundan 3 suç kaydı bulunduğu ayrıca “Başkasına ait kredi kartlarını kullanmak”, "Hırsızlık " suçlarından 6 ayrı dosyadan toplamda 15 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Şüphelinin firarda olduğu dönemde kardeşleri ve akrabalarının kimlikleriyle dolaştığı bu sayede 9 yıl boyunca yakalanmaktan kurtulduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.