90 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı , 90 suçlunun Türkiye 'ye iade edildiğini açıkladı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire başkanlıkları tarafından yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izi sürüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışma ile yakalanan şüpheliler, Türkiye'ye iade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 58'İ GÜRCİSTAN'DAYDI

Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerden 58'i Gürcistan'da bulunuyordu. İade edilen şüphelilerden 12'i Almanya, üçü Bulgaristan, üçü Yunanistan, ikisi Hollanda, ikisi KKTC'de bulunuyordu. Aynı zamanda Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da birer zanlının iadesi sağlandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.