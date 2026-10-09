90 yıl sonra bir ilk. Halka açık şekilde kurşuna dizilerek idam edilecek

ABD kamuoyunda, Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle yürütülen infaz girişiminden sağ kurtulan ilk idam mahkumu Christa Pike'ın ardından yeni bir idam tartışması başladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 5 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığı duyurulmuştu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez uygulanacak kurşuna dizerek idam yöntemine ilişkin tartışmalar sürerken bu defa da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklaması olay oldu. Hegseth halkın, Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini söyledi.

"HERKES İZLEYEBİLECEK"

Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda, Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine, onun kurşuna dizilmesini herkesin izleyebileceğini ifade etti.

Savunma Bakanı, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hasan'ın infazının kimlere açık olacağı, internet üzerinden mi veya televizyondan mı yayınlanacağı ya da sadece belirli kişilere mi sunulacağı konusu Hegseth'in açıklamasında netliğe kavuşmadı.

SON TARİH 1936

ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmediği ve Hegseth'in açıklamalarının, ordunun insanların infazı izlemesine nasıl izin vereceği konusunda soruları gündeme getirdiğine değinildi.

Ülke medyası ayrıca ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infazın 1945'te gerçekleştiğini, idam edilen kişinin, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik olduğu bilgisine yer verdi.

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM

3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi olan binbaşı Nidal Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Hasan'ın Irak ve Afganistan operasyonlarına tepkili olduğu, Afganistan'daki görevine gitmesine kısa süre kala saldırıyı düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Filistinli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, tutuklanırken polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Hasan şu an 56 yaşında.