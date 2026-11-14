94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Sokakta yakalandı

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım'da devriye görevi sırasında sokakta bir arkadaşıyla yürüyen Ö.Ç.'den şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.

Ö.Ç.'nin 30 ayrı dosyada toplam 134 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Karşılıksız çek ve benzeri suçlardan toplam 2 milyon 275 bin 282 lira para cezası da vardı.

HASTANE ÇIKIŞINDA YAKALANDI

İlçe genelinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, 12 Kasım’da Esenyurt Devlet Hastanesi çevresinde M.C.’den şüphelendi.

M.C.’yi durduran ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan arandığını ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.