9'uncu kattan düşerek ölen kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
10.11.2026 15:48
Niğde'de yaşadığı apartmanın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin soruşturmada, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde yaşandı. İki çocuk annesi Rukiye Demirel, yaşadığı apartmanın 9'uncu katındaki pencereden düştü. Olayı fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Rukiye Demirel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
EŞİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Rukiye Demirel'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirel, adliyeye sevk edildi. Durmuş Demirel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.