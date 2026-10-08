AB fonu vaadiyle 30 milyon liralık dolandırıcılık

Bursa’da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketten yaklaşık 30 milyon lira aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde danışmanlık hizmeti veren bir firmaya yönelik soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Avrupa Birliği fonları kapsamında hibe ve yatırım desteği sağlayacaklarını öne sürerek şirketlerden çeşitli gerekçelerle para topladıkları belirlendi. Gerçekte bulunmayan finansman desteklerini kullanan şüphelilerin, bu yöntemle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.