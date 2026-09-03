ABD'de silahlı saldırı. İki ölü, çok sayıda yaralı

ABD , Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Olayda saldırganın da öldüğünü duyuran yetkililer, olayın nedenine ilişkin detay paylaşmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.