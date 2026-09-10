ABD'den İran'a tehdit. "Savaş gemilerimizi vurmaya devam ederlerse..."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Güney Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Ekvador'da, mevkidaşı Gabriela Sommerfeld ile düzenlediği basın toplantısının ardından İran Savaşı'na ilişkin soruları yanıtladı.

İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, "Onlar (İran), savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar." dedi. Rubio, İran'ın dün gece 4 tankerinin hasar gördüğünü, bir tankerinin batırıldığını savunarak "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz." diye konuştu.