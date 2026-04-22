Açık alana çöp döken belediyeye 2,3 milyon lira ceza

Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi’nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Ekiplerin takip ve denetimlerinde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.