Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alacak

Adalet Bakanlığı , yetki verdiği Adalet Komisyonu başkanlıklarının yapacağı uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 900 sözleşmeli icra katibi alacak.

Sınavlara, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Başvurular, 7-22 Haziran'da son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. KPSS-2024'te alınan puanlar esas olmak kaydıyla, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanarak, yetki verilen her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağırılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz'da komisyonların internet sitesinde yayımlanacak.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi belirlenecek. Adalet Komisyonlarının oluşturduğu nihai listeler incelenerek başarılı olanların, ilan edilen pozisyonlara ataması yapılacak.