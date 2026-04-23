Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım. Faili meçhul suçlar için başkanlık kuruldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu.

Yeni kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre kurulan yeni daire başkanlıkları şöyle:

-Adli Emanet Daire Başkanlığı

-Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

-Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

-Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

-Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

-Terör Suçları Daire Başkanlığı

-Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI 6 YIL SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI



Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.