Adana'da 15 yaşındaki çocuk başından vuruldu: Babadan çete iddiası

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satılan dükkana motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. Başından vurulan çocuk ağır yaralanırken, saldırgan dışarıda kendisini bekleyen diğer şüpheliyle motosiklete binerek kaçtı.

Çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Musaoğlu, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden çocuğun başından ayrılmayan ailesi, saldırganların yakalanmasını istedi. Polis ekiplerinin şüphelileri bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu vuran şüphelilerin yakalanmasını istedi.

'15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR'

Hastane önünde konuşan baba Ercüment Musaoğlu, saldırının borç anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia ederek, "30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı" dedi.

Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Musaoğlu, "Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Adana 'da temizlik ürünleri satılan iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Nurmuhammet Musaoğlu'nun (15) hayati tehlikesi sürüyor. Oğlunun 30 bin liralık borç nedeniyle hedef alındığını öne süren baba Ercüment Musaoğlu (43), "Önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Futbolcu oğlumun başına ateş ettiler" dedi.

'MASUM FİDANIMA ATEŞ ETTİLER'

Anne Nursel Musaoğlu ise gözyaşları içinde saldırıya tepki göstererek, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar" dedi.