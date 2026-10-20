Adana'da aile evine EYP'li saldırı

Adana ’da 2’si çocuk 6 kişinin yaşadığı eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Saldırıda evde maddi hasar meydana gelirken, ev sahibi Hatice Taş (46), daha önce de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek can güvenliklerinden endişe duyduklarını söyledi.

Olay, 17 Ekim’de Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ali Taş’a ait evin kapısına EYP atarak olay yerinden uzaklaştı. Patlamada evin kapı ve camları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri evdekileri tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri gözaltına aldı.

Evlerine üçüncü kez saldırı düzenlendiğini söyleyen Hatice Taş, saldırganlarla aralarındaki husumetin firari bir hükümlünün yakalanmasının ardından başladığını öne sürdü.

Taş, söz konusu kişilerin ihbarı kendilerinin yaptığını düşündüğünü belirterek, çocuklarının okula ve pazara korku içinde gittiğini ifade etti ve yetkililerden yardım istedi.

Evde maddi hasar meydana geldi.

'TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR’

Evlerine 3’üncü kez saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Hatice Taş, “Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darbetti, sonra da caddeye bıraktı. Ardından evimizi kurşunladılar. Son olay günü ise çocuklarımızla birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi duyduk. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, ihbarı bizim yaptığımızı düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız’ diyerek tehdit etmeyi sürdürüyorlar” dedi.

‘KORKUYORUZ, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Aile üyelerinin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirten Hatice Taş, “Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun bugün ya da yarın öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldüreceklerini söylüyorlar. Çocuklarım okula ve pazara korkarak gidiyor. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerimi yaptıramıyorum. Psikolojik tedavi görmeye başladım. Perişan olduk. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.