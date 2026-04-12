Adana'da denizde mahsur kalan 3 kişiyi balıkçılar kurtardı
12.04.2026 15:32
Son Güncelleme: 12.04.2026 15:55
Suda bir saat mahsur kaldılar.
Adana'da su alan teknedeki 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi, bölgeden geçen balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya taşındı.
Balık avı için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle ilçe açıklarında alabora oldu.
Bölgeden geçen başka teknedeki balıkçılar, suda yaklaşık 1 saat mahsur kalan kazazedeleri fark etti.
Balıkçıların yardımıyla tekneye alınan 3 kişi, kıyıya taşındı.
BİR BALIKÇININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan balıkçılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazazedelerin kurtarılma anı, yardıma gelen balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.