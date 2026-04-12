Adana'da denizde mahsur kalan 3 kişiyi balıkçılar kurtardı

12.04.2026 15:32

Son Güncelleme: 12.04.2026 15:55

DHA

Suda bir saat mahsur kaldılar.

AA

Adana'da su alan teknedeki 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi, bölgeden geçen balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya taşındı.

 

Balık avı için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle ilçe açıklarında alabora oldu.

Bölgeden geçen başka teknedeki balıkçılar, suda yaklaşık 1 saat mahsur kalan kazazedeleri fark etti.

 

Balıkçıların yardımıyla tekneye alınan 3 kişi, kıyıya taşındı.

 

BİR BALIKÇININ DURUMU AĞIR

 

İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan balıkçılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazazedelerin kurtarılma anı, yardıma gelen balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

