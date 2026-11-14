Adana'da eve girip altın ve döviz çalan 3 kadından 2'si tutuklandı

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde yüzlerini gizleyerek bir eve giren 3 kadın, yatak odasındaki çekmecede bulunan altın ve dövizleri çalarak kaçtı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Kasım'da Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 792. Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini gizleyen 3 kadın, Ahmet Kaya'ya (28) ait eve girerek yatak odasındaki çekmecede bulunan altınları ve dövizleri aldı.

Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Kaya, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını ve çalınan altınları ile dövizlerinin bulunmasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 5 kilometrelik alanda yaklaşık 85 farklı işyerine ait toplamda 450 saatlik güvenlik kamerası inceleyen polis, söz konusu hırsızlardan Yeter U. ve Gökçe D.'in kimliğini deşifre etti.

Ardından söz konusu iki kadının Osmaniye'de yaşadığını belirledi. Tespitlerin ardından Osmaniye'de operasyon yapan Adana polisi iki kadın şüpheliyi de yakaladı. Olaya karışan üçüncü kadın şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.

Yeter U. ve Gökçe D., emniyetteki sorgusunda hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüphelide tutuklandı.

Mağdurun zararının giderildiği belirtildi.