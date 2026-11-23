Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.S., eve geldiğinde ağabeyi Musa Soyarslan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soyarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Soyarslan'ın boğazında, kırık bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen bir kesik tespit edildi. Ayrıca başının direğe vurmuş olduğu iddia edildi.

GÖZALTINA ALINAN KARDEŞİNİN KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde ağabeyini öldürmediğini, eve geldiğinde kendisini ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.

Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Soyarslan'ın 2015 yılında cezaevinden firar ederek eşini silahla vurduğu, daha sonra yeniden cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan kardeşi H.S.'nin de cinsel istismar suçundan girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.