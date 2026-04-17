Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Adana 'nın Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İTFAİYE VE TOMA SEVK EDİLDİ

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da ekiplere destek için yangın bölgesine sevk edildi.

Ekipler, tesisi saran alevlerin çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.