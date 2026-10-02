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Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın kontrol altına alındı

02.10.2026 08:38

Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı

Yangında 22 depoda hasar oluştu.

AA
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Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir süre sonra bitişikteki diğer depolara da sıçradı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 depoda hasar oluştu.

 

Alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

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