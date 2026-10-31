Adana'da korkutan görüntü. Yol aniden çöktü
31.10.2026 12:23
Anadolu Ajansı
Ekipler sevk edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolda çökme meydana geldi. Belediye ekipleri çalışma başlattı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda çukur oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, esnafın kasalar koyarak önlem aldığı çukuru kapatmak için çalışma başlattı.