Adana'da mopedle uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu
20.11.2026 10:26
IHA
Araçta 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde mopedle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan şüpheli, mopedle seyir halindeyken jandarma ekiplerince önü kesilerek durduruldu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.