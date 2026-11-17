Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin ettikleri yazılımlarla oluşturdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gelir elde eden suç örgütünü 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.

Kentte ofis kurarak faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, yasa dışı bahisten elde ettiği parayı izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda banka hesabına aktardığı, ardından kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına transfer ettiği tespit edildi.

Polisin yaptığı incelemelerde, örgüt üyesi olduğu belirlenen 24 şüphelinin banka hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıktı.

HESABINI KULLANDIRANLARA 85 BİN LİRA ÖDEMİŞLER

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere de aylık 85 bin lira ödediği belirtildi.

24 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.