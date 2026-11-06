Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan kişi sağ bulundu

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan 39 yaşındaki zihinsel engelli Emrah Orhan, yaklaşık 4 gün önce yaşadığı adresinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Emrah Orhan’dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. 4 gündür her yerde aranan Emrah Orhan için AFAD ekiplerince bölgenin kırsal yerlerinde hem havadan hem de karadan arama yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Emrah Orhan, AFAD ekipleri tarafından beldenin kırsal bir bölgesinde sağ olarak bulundu.

AFAD ekiplerince alınan Emrah Orhan, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.