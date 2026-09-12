Adıyaman'da bir çocuk aracı bariyerlere çarptı. 2 yaralı

Adıyaman ’da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında Yusuf Emir P. (15) idaresindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü Yusuf Emir P. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.