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Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

18.10.2026 16:27

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
IHA

Dengesini kaybeden işçi, inşaatın 3. katından düştü.

İHA
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi.

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesinde devam eden bir inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz T., dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

 

İşçinin inşaattan düştüğünü gören çevredekiler tarafından araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz T., durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.