Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesinde devam eden bir inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz T., dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

İşçinin inşaattan düştüğünü gören çevredekiler tarafından araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz T., durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.