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Adıyaman'da kardeşler arasında bıçaklı kavga

02.10.2026 13:33

Adıyaman'da kardeşler arasında bıçaklı kavga
IHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede esnasında M.E.S., M.M.S.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Sol bacağından yaralanan M.M.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Polis ekipleri kaçan M.E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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