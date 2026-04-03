Adli emanetten silah çalan katibe 21 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu 'nda geçen aylarda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlenmişti.

Silahların yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında silahları çaldığı belirlenen zabıt katibi Utku Erkek tutuklanmıştı.

21 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Erkek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Utku Erkek’in "zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İTİRAF ETMİŞTİ

Savcılık ifadesinde suçunu itiraf eden katip, "2023 yılında maddi olarak zor bir dönemden geçiyordum. Eşimle sorunlarım vardı. Emanet memurluğundan iki kez silah aldım, bu silahları intihar etmek için kullanacaktım ama cesaret edemedim. Daha sonra bu silahları Kartal sahilinde yakalattım." dedi.

Diğer kayıp silahlarla ilgisinin olmadığını ifade etti.