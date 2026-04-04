Adliyede uyuşturucu ağı: Savcı ve avukatlar gözaltına alındı, iki zabıt katibi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda savcı, avukat ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarla başladı. Zabıt katibi H.İ.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Yapılan teknik takip incelemeler sonucu yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin bu ağa dahil olduğu ortaya çıktı.

Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi.

Aralarında savcı, avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal suçlamaları yöneltildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma tespit edildi.

Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü öne sürüldü.

İKİ ZABIT KATİBİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli zabıt katibi M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Başsavcılık kaynakları, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.

Delil toplama süreci devam ederken, şüpheli sayısının artması ihtimali üzerinde duruluyor.