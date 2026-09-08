Duruşma öncesi husumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
08.09.2026 13:09
Son Güncelleme: 08.09.2026 13:32
Duruşma öncesi 2 aile kavga etti.
Adana'da duruşma öncesi husumetli iki aile arasında çıkan tabancalı ve döner bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi.
2 ay önce yaşanan kavga nedeniyle görülecek davanın duruşması için adliyeye gelen husumetli iki aile, ara sokakta karşı karşıya geldi, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tabancalı-döner bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Cebrail Timi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı