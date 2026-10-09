Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı son yolculuğuna uğurlandı

Silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı dün hayatını kaybetmişti.

Ayrancı için Valilik önünde cenaze töreni düzenlendi.

Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde Valilik önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, Ayrancı'nın özgeçmişi okundu.

“KIRGINIM, KIZGINIM”

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, burada yaptığı konuşmada, valiliklerin önünde bu tarz vedalara pek alışık olmadıklarını söyledi.

Genelde emekli ya da tayin sebebiyle arkadaşlarını yolcu ettiklerini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

“Maalesef bugün başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır beraber mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içindeyim. Kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor.” dedi.

AMASYA'YA GÖNDERİLDİ

Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlandı.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra yakınları, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam, kent merkezindeki bir termal otelin otoparkında vurulmuş halde bulunan Ayrancı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak durumu ağır olan Ayrancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Afyonkarahisar Valiliği, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Ayrancı'nın ölümüne ilişkin inceleme sürüyor.