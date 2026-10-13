Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada sürücü gözaltına alındı

Kaza , Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan E.G., idaresindeki 03 SK 073 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada 28 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kazada yaralanan sürücü E.G., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.