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Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

09.10.2026 16:39

Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
IHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E.T. (32) idaresindeki 45 ASP 365 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında F.A. (40) yönetimindeki 03 ACC 012 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 

 

Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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