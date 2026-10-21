Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolunun Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. İki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık , itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 42 DVU 92 plakalı otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki 4 kişi ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.